أردوغان: سنواصل شراء الغاز من إيران رغم تحذيرات ترامب

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عزم بلاده مواصلة شراء الغاز الطبيعي من إيران، ضمن عقد طويل الأمد موقع بين بلديهما، ومتجاهلا تحذيرات واشنطن من مغبة التعامل تجاريا مع طهران.

وجاء تصريح الرئيس التركي خلال مقابلة جرت أمس الثلاثاء مع وكالة "رويترز" على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال أردوغان: "يجب أن نكون واقعيين.. هل من المفترض أن أدع الناس يتجمدون من البرد في الشتاء؟ لا ينبغي أن يشعر أحد بالإهانة، كيف بمقدوري تدفئة منازل مواطني إذا توقفنا على شراء الغاز الطبيعي من إيران؟".

إقرأ المزيد

وتعتبر إيران أحد أبرز موردي النفط والغاز بالنسبة لتركيا، التي بلغ حجم استهلاكها من الوقود الأزرق في 2017 مستوى قياسيا عند 53.5 مليار متر مكعب، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن الوكالة التركية للطاقة.

وذكرت بيانات الوكالة أن تركيا استوردت خلال العام الماضي من روسيا 28.6 مليار متر مكعب من الغاز، فيما استوردت من إيران 9.2 مليار متر مكعب، ومن أذربيجان 6.5 مليار متر مكعب.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك أعاد فرض عقوبات قاسية على إيران، ودخلت الحزمة الأولى من هذه العقوبات حيز التنفيذ في أغسطس، على أن توسع هذه العقوبات في نوفمبر لتشمل قطاع الطاقة الإيراني.

وحذرت واشنطن دول العالم من التعامل مع إيران، حتى لا تصبح عرضة للعقوبات الأمريكية، كذلك وجه ترامب تحذيرا قويا لشركاء الولايات المتحدة التجاريين من مغبة التعامل مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات عليها.

المصدر: وكالات