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مصر تعلن عن استثمارات سعودية بمليارات الريالات

مال وأعمال

مصر تعلن عن استثمارات سعودية بمليارات الريالات
Reuters Faisal Nasser
ريال سعودي
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أعلن اتحاد الغرف التجارية في مصر، أن الاستثمار السعودي يحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في البلاد.

وأوضح أن عدد المشروعات السعودية في مصر يبلغ حاليا أكثر من 2900 مشروع، يتصدرها القطاع السياحي وتغطي جميع المجالات، بقيمة أكثر من 100 مليار ريال سعودي.

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في المقابل زادت الاستثمارات المصرية في السعودية؛ لتصل إلى 1300 مشروع بقيمة تتجاوز 12 مليار ريال؛ منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% بـ5 مليارات ريال.

كما تجاوز التبادل التجاري ووصل إلى 12 مليار ريال سعودي، بزيادة سنوية 5%، كما شكل عدد السياح السعوديين إلى مصر نسبة 22% من إجمالي السياح العرب.

وأكد اتحاد الغرف المصرية أنه تم التوافق على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر، من خلال الربط بين الغرف التجارية في كل من البلدين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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