وزير إيراني: إذا كان ترامب يريد وقف صعود أسعار النفط فليكف عن التدخل في الشرق الأوسط

ذكر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه،، اليوم الأربعاء، أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد وقف صعود أسعار النفط في الأسواق فعليه أن يكف عن التدخل في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن الوزير قوله "يحاول السيد ترامب تقليص صادرات إيران النفطية بشدة وأيضا منع أسعار النفط من الصعود، لكن هذين الأمرين لا يمكن أن يحدثا معا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "إذا كان (ترامب) يريد ألا يرتفع سعر النفط وألا يتزعزع استقرار السوق، فعليه أن يكف عن التدخل غير المبرر والتخريبي في الشرق الأوسط وألا يصبح عقبة أمام إنتاج النفط الإيراني وتصديره".

وكانت واشنطن قد أعلنت في مايو الماضي أنها ستعيد فرض عقوباتها على إيران، التي تعد أكبر ثالث منتج للنفط في منظمة "أوبك"، وفي أغسطس الماضي، فرضت الولايات المتحدة، الحزمة الأولى من عقوباتها، على طهران، على أن يجري توسع هذه العقوبات في نوفمبر لتشمل قطاع النفط الإيراني.

ويتوقع خبراء في الأسواق أن تخرج العقوبات الأمريكية ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من النفط الإيراني من السوق، وسط مخاوف من أن يحدث ذلك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ما سيؤدي إلى قفزة في أسعار الخام.

وفي ظل ذلك يطالب الرئيس الأمريكي الدول المنتجة الأخرى في "أوبك" بزيادة إنتاجها النفطي لسد العجز في معروض الخام مع خروج النفط الإيراني.

المصدر: وكالات