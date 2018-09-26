"موديز" تخفض تصنيف ودائع تركيا

خفضت وكالة "موديز" العالمية تصنيف الودائع المقومة بالعملة الأجنبية في تركيا، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصادي التركي صعوبات بعد انخفاض قيمة الليرة.

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وقالت "موديز" في تقرير نشرته مطلع الأسبوع الجاري، إنها خفضت تصنيف الودائع المصرفية الأجنبية طويلة المدى في تركيا من B1 إلى B2، لكنها أشارت إلى أن هذا القرار لن يؤثر على التصنيف الائتماني لتركيا ككل.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى تزايد المخاوف من اتخاذ الحكومة التركية قرارا يمنع سحب الودائع المصرفية المقومة بالعملة الأجنبية.

وكانت تركيا قد قلصت في وقت سابق ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالليرة التي يتجاوز أجلها عاما واحدا، بينما رفعت الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية، في خطوة تهدف لزيادة جاذبية الليرة.

المصدر: وكالات