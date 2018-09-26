موسكو ترد على انتقادات ترامب للسيل الشمالي

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن مشروع ضخ الغاز من روسيا إلى الدول الأوروبية "السيل الشمالي -2" هو مشروع تجاري بحت يهدف لتأمين إمدادات غاز مستقرة إلى أوروبا.

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واعتبر غروشكو أن الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي بشأن تعاونه مع روسيا في الغاز، بأنها "ضغوط سياسية غير مقبولة مطلقا".

وجاء ذلك بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء خلال خطابه في الأمم المتحدة، اعتماد ألمانيا على مصادر طاقة روسية، إضافة لمشروع الغاز "السيل الشمالي-2".

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع لمد أنبوب لضخ الغاز من روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتشارك فيه عدة شركات عالمية منها "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه.

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ويلقى المشروع معارضة من قبل الولايات المتحدة، التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، وهددت واشنطن مرارا بفرض عقوبات على المشروع التجاري، وذلك في خطوة وصفها الخبراء بأنها تهدف للحد من منافسة الغاز الروسي للأمريكي في أسواق الطاقة الأوروبية.

المصدر: "نوفوستي"