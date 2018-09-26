مصر.. ميثاق جديد للتجارة العادلة ينطلق للعالم

استضاف اتحاد الصناعات المصرية، أمس الثلاثاء، الاحتفال الأول لمنظمة التجارة العالمية لإطلاق ميثاق حركة التجارة العادلة الجديد.

وأكد رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية المصرية مسعد عمران، أن هذه المناسبة تكتسب أهمية خاصة للدولة، حيث تعمل على تحقيق الأهداف التي حددها الميثاق، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تنص على أن تكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

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وأوضح وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية هشام الجزار، أن المجلس أطلق برنامجا لتسهيل حصول شركات الصناعات اليدوية على عضوية المنظمة العالمية للتجارة العادلة، والذي يوفر أسواقا عالمية جديدة لمنتجات هذه الشركات مما يزيد من حجم الصادرات ويوفر أيضا دخلا ماديا أعلى لصغار المنتجين، كما يتيح لهم فرصة تطوير وتنمية مشروعاتهم الصغيرة، وخاصة أن أعضاء المنظمة ينتشرون في أكثر من 70 دولة، ويخدم هناك أكثر من 2.5 مليون عامل بسيط وحرفي.

المصدر: الاهرام