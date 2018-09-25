ترامب يحذر ألمانيا من الوقوع في "التبعية" لروسيا في مجال الطاقة

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطات الألمانية من وقوع البلاد في التبعية التامة لروسيا في مجال موارد الطاقة، ما لم تغير نهجها.

وفي كلمة ألقاها ترامب في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال : "ستقع ألمانيا في التبعية التامة لروسيا إذا لم تغيّر نهجها بصورة عاجلة".

وتابع قائلا إن "الاعتماد على مورّد أجنبي واحد فقط (لموارد الطاقة) من شأنه أن يقع ضحية الابتزاز والترهيب.. وهذا هو سبب ترحيبنا بدول أوروبية، تدعو إلى أنبوب البلطيق، ومن بينها بولندا كي تستطيع الدول المعنية تغطية حاجاتها من الطاقة".

وكان ترامب انتقد مرارا تمسك ألمانيا بتنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

المصدر: إنترفاكس