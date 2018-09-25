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"السعودية للكهرباء" تجمع ملياري دولار من طرح صكوك

مال وأعمال

Reuters
"السعودية للكهرباء" تجمع ملياري دولار من طرح صكوك
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نجحت الشركة السعودية للكهرباء، في إصدار صكوك دولية إسلامية بقيمة ملياري دولار، وسط إقبال قوي من قبل المستثمرين.

وتنقسم الصكوك إلى شريحتين، الأولى بقيمة 800 مليون دولار (3 مليارات ريال) وتستحق بعد خمس سنوات، والثانية بقيمة 1.2 مليار دولار (4.5 مليار ريال)، وتستحق بعد 10 سنوات.

وشهد الطرح إقبالا قويا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 7 مليارات دولار، لتتم تغطية الإصدار ثلاث مرات ونصف المرة.

وعلق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، زياد الشيحة، على الإصدار الناجح للشركة من الصكوك الإسلامية قائلا "نحن سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء".

وأكد أن طرح الإصدار يأتي متسقا مع استراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الطرح جذب أكثر من 380 مستثمرا دوليا في 25 بلدا حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد السعودي.

ويعد هذا الإصدار بقيمة ملياري دولار أول إصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة يتم طرحة من قبل الشركات السعودية منذ عام 2014.

المصدر: وكالات

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