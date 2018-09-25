النفط عند أعلى مستوى في 4 سنوات

بلغت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى في 4 سنوات، بفضل عقوبات أمريكية وشيكة على صادرات إيران النفطية، وتردد "أوبك+" على ما يبدو في تعويض النقص المحتمل في الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 11:21 بتوقيت غرينيتش ارتفعت عقود مزيج "برنت" بواقع 61 سنتا إلى 81.81 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى في الجلسة عند 82.20 دولار وهو أعلى سعر منذ نوفمبر 2014.

فيما زادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 30 سنتا إلى 72.38 دولار للبرميل.

وتستهدف الولايات المتحدة ابتداء من الرابع من نوفمبر صادرات النفط الإيرانية بعقوبات، وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم للامتثال ووقف المشتريات من طهران.

وقال مدير استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك "بي إن بي باريبا" هاري شلينجوريان، متحدثا لمنتدي النفط العالمي إن "إيران ستفقد أحجام تصدير كبيرة، ونظرا لتردد (أوبك+) في زيادة الإنتاج، فالسوق ليست جاهزة لملء الفجوة".

وكان الأمين العام لـ "أوبك"، محمد باركيندو، قال في وقت سابق إنه من المهم لأوبك وشركائها، بمن فيهم روسيا، التعاون لضمان عدم "الانزلاق من أزمة إلى أخرى".

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا قويا للطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام و1.5 مليون برميل يوميا في 2019، وقالت في أحدث تقرير لها إن السوق تشهد شحا في الإمدادات.

المصدر: "رويترز"