السعودية تطلق منصة إلكترونية لإصدار تأشيرات سياحية لجماهير "فورمولا إي"

تستعد السعودية لفتح أبوابها أمام الجماهير من كل أنحاء العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بإطلاقها منصة إلكترونية للسياح الرياضيين لحضور سباقات "الفورمولا إي".

وستتمكن الجماهير من التقدم لطلب إصدار تأشيرة من خلال منصة "شارك" الجديدة بعد شرائهم تذاكر السباق، وسيتم تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وتستضيف عاصمة المملكة الأولى، الدرعية التاريخية، ما بين 14 و16 من ديسمبر القادم أكثر من 40 ألف مشجع لحضور سباقات "الفورمولا إي"، وهي أول بطولة تسابق بسيارات كهربائية بالكامل.

وجرى اليوم الثلاثاء وضع حجر أساس السباق، وخلال حفل التدشين قال الرياضي ورجل الأعمال السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن "هذا السباق يعتبر حدثا تاريخيا بالنسبة للرياضة في المملكة. ونحن ندعو العالم بأسره لزيارتنا ونسعد جدا للترحيب بالجميع في الدرعية".

وشهد حفل التدشين مشاركة الخطوط الجوية العربية السعودية وعدد من ممثلي الجهات الخاصة والحكومية، التي ستعمل برفقة الهيئة العامة للرياضة على ضمان نجاح السباق وفعالياته المصاحبة.

كذلك أعلنت بطولة فورمولا إي "إي بي بي" اليوم، عن بدء شراكة طويلة الأمد مع الخطوط الجوية العربية السعودية بصفتها الطيران الرسمي لسلسلة السباقات الكهربائية.

المصدر: وكالات