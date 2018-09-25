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مصر تورد 500 ألف طن ميثانول إلى السوق المحلية

مال وأعمال

مصر تورد 500 ألف طن ميثانول إلى السوق المحلية
Reuters Raheb Homavandi
مصنع لتصنيع غاز الميثانول
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وردت الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات التابعة لوزارة البترول وشركة ميثانكس مصر نحو 500 ألف طن ميثانول إلى السوق المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات، سعد هلال، أن هناك خطة قومية للبتروكيماويات في مصر تسعى لإحلال المنتج المحلي محل الأجنبي.

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وأضاف هلال في بيان اليوم أن الشركة القابضة تولي اهتماما كبيرا لاتفاقية بيع وتسويق الميثانول في السوق المحلية لما تحققه هذه الاتفاقية من تلبية للاحتياجات المتزايدة للسوق من هذا المنتج، فضلا عن تشجيع الصناعات المحلية القائمة على استخدام الميثانول كمدخل رئيسى في تصنيع العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة.

ويعد الميثانول من إحدى المواد الرئيسية التي تعتمد عليها مجموعة كبيرة من الصناعات، بما في ذلك منتجات البناء والإنشاء، وصناعة المواد البلاستيكية، والفورمالدهايد.

وتعد الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" هي المسوق الوحيد للميثانول الذي يتم انتاجه محليا في مصر.

المصدر: اليوم السابع

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