أسواق الذهب تترقب قرار المركزي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد يوضح اتجاه زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وجرى تداول عقود الذهب الفورية، بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينيتش، عند مستوى 1199.06 دولار للأونصة، دون أن يسجل تغير يذكر عن مستوى إغلاق الجلسة السابقة، فيما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1203.70 دولار للأونصة.

وقال مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي في "أواندا" بسنغافورة، ستيفن إينس، إن "الذهب مستقر عند مستويات الألف ومئتي دولار مع إغلاق بعض المراكز المدينة تحسبا لقيام مجلس الاحتياطي بأمر غير متوقع، كأن يعطي انطباعا ما بتوقف في دورة رفع الفائدة للعام 2019".

وينتظر المستثمرون تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية ويسلط الضوء على مسار الزيادات في المستقبل.

وعلى صعيد التداولات، زادت الفضة بنسبة 0.3% في المعاملات الفورية، إلى 14.26 دولار للأونصة، في حين استقر البلاديوم عند 1057.60 دولار للأونصة.

المصدر: "رويترز"