من هو حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد؟

عين الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس الاثنين، حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي، ليحل محل، دريد درغام، الذي يتولى هذا المنصب منذ منتصف 2016.

وذكر حساب الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما بتعيين، حازم يونس قرفول، ليكون حاكما جديدا للمركزي السوري.

ووفقا للموقع الإلكتروني لمصرف سوريا المركزي فإن قرفول كان يشغل منصب النائب الأول لسلفه دريد درغام منذ عام 2014.

وقالت وسائل إعلام سورية إن قرفول حاصل على درجة الدكتوراة في المالية والمصارف من جامعة مونتسكيو "بوردو 4" الفرنسية.

وعن حياته المهنية، أشارت المصادر إلى أن قرفول باشر العمل لدى المصرف في مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة في عام 2010.

وفي 2011، تم تعيينه في منصب رئيس قسم الرقابة المكتبية، وفي 2013 باشر العمل لدى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليشغل في عام 2014 منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي.

المصدر: وكالات