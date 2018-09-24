ترامب يوقع اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية

وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الجنوبي مون جاي إن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين البلدين.

وقال ترامب في ختام لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية: "يسرني أن أعلن رسميا هنا اليوم بحضور رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن عن الإتمام الناجح للمفاوضات حول الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وأشار ترامب إلى أنه منذ البداية وعد بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى "للتأكد من أنها عادلة"، مضيفا أن إدارته هي الأولى التي التزمت بوعودها.

بدوره أكد مون جاي إن: "اليوم أدخلنا تعديلات لتحسين الاتفاقيات القائمة... والآن ستتمكن الشركات في البلدين من التعاون بظروف أكثر استقرارا".

يذكر، أن اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسيئول تم توقيعها في عام 2007 ودخلت حيز التنفيذ عام 2012. وخلال حملته الانتخابية وعد ترامب بإعادة النظر في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة من مختلف الدول، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحر في أمريكا الشمالية (نافتا) مع كندا والمكسيك.

وتوترت علاقات الولايات المتحدة مع أهم شركائها التجاريين بعد فرض إدارة ترامب رسوما جمركية على صادرات بعض الدول، مثل الصين وكندا ودول أوروبية.

المصدر: وكالات