الروبل يعوض بعض خسائره أمام الدولار

تراجع سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها الروسية، اليوم الاثنين، إلى ما دون 66 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ الـ9 من أغسطس الماضي.

وبلغ سعر صرف الدولار بحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو 65.91 روبل، بانخفاض مقداره 49 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر التسوية السابق، كذلك تراجع اليورو بواقع 30 كوبيكا إلى 77.76 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وعزا متعاملون ارتفاع الروبل لقفزة في أسعار النفط في الأسواق، حيث ارتفع سعر برميل مزيج "برنت" إلى أعلى مستوى منذ 2014، بعدما اقترب المزيج من مستوى الـ81 دولارا للبرميل.

ومع الروبل صعد مؤشر بورصة موسكو، إذ بلغ مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل RTS بحلول الساعة 16:42 بتوقيت موسكو، مستوى 1158.17 نقطة، بارتفاع نسبته 0.75% عن إغلاق الجلسة السابقة.

المصدر: "تاس"