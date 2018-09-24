مصر تسعى للارتباط كهربائيا بإفريقيا

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية أن شهورا قليلة تفصلها عن تشغيل خط الربط الكهربائي مع السودان، بقدرة 300 ميغاوات في المرحلة الأولى.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، أيمن حمزة، أمس الأحد، لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن المشروع الذي سيبدأ تشغيله في ديسمبر المقبل، يمهد لربط مصر مع إفريقيا بشبكة كهربائية واحدة.

وأشار حمزة إلى أن "الخدمة التي ستصل للسودان ستكون بأعلى جودة وفقا للمعاير الدولية، لأنها تمثل سمعة مصر، وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت في وضع القواعد الخرسانية لخطوط نقل الكهرباء، منوها بأنه تم البدء في شد الموصلات الكهربائية الخاصة بخط الربط.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، قوله إن التكلفة الاستثمارية التي تتحملها مصر للمشروع تبلغ نحو 56 مليون دولار، في حين يتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضه.

وأكد المصدر أن مصر استطاعت من خلال المعدات والإمكانيات التي تملكها تنفيذ المشروع بعد فترة قصيرة من تاريخ توقيع العقود بين الجانبين المصري والسوداني.

المصدر: اليوم السابع