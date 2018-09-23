الكرملين يؤكد قدرة روسيا على استكمال بناء "السيل الشمالي-2" بمفردها

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تستطيع استكمال بناء خط الأنابيب "السيل الشمالي-2" بقدراتها الذاتية في حال فرضت واشنطن عقوبات على المستثمرين الأجانب بشأنه.

إقرأ المزيد

وأكد بيسكوف أمس، ردا على سؤال من وكالة RBK حول صحة الأنباء عن استعداد روسيا على تحمل تمويل المشروع بمفردها، أن موسكو قادرة على تحقيق هذا الهدف لكنها تأمل ألا يحدث ذلك.

ووصف بيسكوف هذه الخطوة المحتملة من قبل الولايات المتحدة بأنها ستكون "بلطجة".

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على ما أوردته أمس صحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد في أغسطس الماضي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن موسكو ستمول بمفردها استكمال بناء خط الأنابيب الرابط بين الدولتين، إذا واجه المستثمرون الأجانب خطر التعرض للعقوبات الأمريكية.

المصدر: RBK