بوساطة ميركل.. "سيمنس" بصدد إبرام أحد أكبر العقود في تاريخها مع دولة عربية

أفادت صحيفة Handelsblatt الألمانية بأن "سيمنس"، أكبر شركة في أوروبا مختصة بالهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، بصدد صفقة ضخمة تتجاوز قيمتها 13 مليار يورو مع الحكومة العراقية.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن جوزيف كايزر، الرئيس التنفيذي للشركة، التي تتخذ من ميونيخ الألمانية مقرا لها، توجه اليوم الأحد إلى بغداد بهدف تنسيق إعلان نوايا بشأن توقيع اتفاقية تتجاوز قيمتها 13 مليار يورو وستعمل "سيمنس" بموجبها على إعادة بناء وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في العراق.

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وأشارت مصادر حكومية للصحيفة إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتصلت في الأسبوع الماضي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وأيدت هذه الصفقة، وذلك بعد ورود أنباء عن نية شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية المنافسة لـ"سيمنس" لتوقيع اتفاقية مماثلة مع بغداد.

وذكرت الصحيفة أن وزير الشؤون الاقتصادية الألماني، توماس بارايس، يرافق رئيس "سيمنس" في زيارته إلى العاصمة العراقية.

وسبق أن أعلن رئيس الحكومة العراقية عن التوصل إلى اتفاق أولي مع شركة "سيمنس" على إعادة بناء وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد الذي يعاني من التدهور والإهمال منذ الاحتلال الأمريكي للعراق.

المصدر: وكالات