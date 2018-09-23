نوفاك يرفض اتهامات إيران للجنة المراقبة الوزارية في "أوبك+"

رفض وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اتهامات إيران، حول تجاوز لجنة المراقبة الوزارية التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين المستقلين (أوبك+) صلاحياتها.

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وتعليقا على ادعاءات إيران بأن اللجنة الوزارية لـ "أوبك+" تتجاوز صلاحياتها من خلال توزيع الحصص لزيادة إنتاج النفط ، قال نوفاك للصحفيين: "إننا نتصرف وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في يونيو، ولا يوجد أي خرق من جانبنا في روسيا، ولا من جانب البلدان الأخرى التي هي جزء من الاتفاق على وجه العموم، حيث اتفقنا على التوصل إلى تنفيذ الاتفاق بنسبة 100%، وحتى الآن هو 129 %، وهذا كله ضمن الاتفاقات".

وشدد الوزير نوفاك على أن الهدف الرئيسي للاتفاق هو منع تطور الأزمة في سوق النفط ، وعدم التمسك بأسعار مرتفعة للنفط، وهذا ما يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك به.

وصرحّ وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، للصحفيين: "نحن لا نتحكم بالأسعار، بل نحاول التأكد من أن السوق مشبع بشكل جيد (بالنفط)، نحن لا ندير الأسعار".

وأعربت إيران، التي تفرض عليها أمريكا عقوبات نفطية اعتبارا 4 نوفمبر، عن استيائها من أن لجنة المراقبة (JMMC) تتجاوز سلطتها وصلاحياتها، في محاولتها إعادة توزيع الحصص. كما تدعي إيران أنه على الرغم من دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار، لن تتمكن روسيا والمملكة العربية السعودية من زيادة إمدادات النفط على الفور إلى السوق.

المصدر: إنترفاكس