تعطل خدمة الدفع الإلكتروني في جميع أنحاء السعودية!

أعلنت الشركة المشغلة لخدمة الدفع الإلكتروني في السعودية "مدى"، أن حريقا أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي، تسبب بانقطاع الخدمة في جميع أنحاء المملكة.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، "نعتذر لعموم العملاء على انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني، هذا الصباح، بسبب حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي، وقد تمت السيطرة على الحريق وإعادة الخدمة جزئيا، من خلال مركز العمليات الاحتياطي"​​​.

وأضاف البيان أن "مدى" وعدت عملاءها بإعادة الخدمة تدريجيا، "لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بأي من هذه الإجراءات".

وتعطلت في وقت سابق من اليوم خدمة الصرافات الآلية (ATM) في بنوك المملكة، وكذلك نقاط البيع من خلال البطاقات الذكية.

وترتبط كافة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية، تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية المنفذة بواسطتها، إلى الجهة المُصدِرة للبطاقة.

وسجلت الشبكة، خلال النصف الأول من العام الحالي، أكثر من 469 مليون عملية مالية بقيمة إجمالية فاقت 113 مليار ريال سعودي (حوالي 30 مليار دولار)، وذلك من خلال أكثر من 18 ألف جهاز صرف آلي، وما يزيد عن 324 ألف جهاز نقطة بيع تنتشر في مختلف أنحاء السعودية.

المصدر: وكالات