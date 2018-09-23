صحيفة ألمانية تكشف احتيالا ضريبيا واسعا في أوكرانيا

كتبت صحيفة "Der Spiegel" الألمانية الشهيرة أن الميزانية الأوكرانية تفقد مليارات اليورو بسبب الاحتيال الضريبي.

ونقلت الصحيفة عن البحث العلمي، الذي أجري بطلب من كتلة اليساريين و"الخضراء" في البرلمان الأوروبي، أن الأعمال الحرة في أوكرانيا تستخدم الأساليب المشكوك فيها لتلافي دفع الضرائب، وذلك في الوقت عندما يخصص الاتحاد الأوروبي أموالا كثيرة لاستقرار الاقتصاد الأوكراني.

وشددت الصحيفة على أن الاتحاد الأوروبي تعرف على هذه الاحتيالات، لكنه لا يتخذ أي إجراءات لمنعها ويواصل تقديم المساعدات المالية للسلطات في كييف. إجماليا قدم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ابتداء من عام 2014 مساعدات مالية بمبلغ 11 مليار يورو، في حين أدى الاحتيال الضريبي في الفترة نفسها إلى فقدان أوكرانيا لنحو 3 مليارات دولار.

وبعد مرور 4 سنوات بدأت بروكسل تعبر عن شكوكها بهذا الشأن وقررت توضيح كيفية استثمار أموال مدافعي الضرائب الأوروبيين. وتابعت الصحيفة أن نواب المفوضية الأوروبية لا يزالوا يتجاهلون ما يحدث في أوكرانيا، إذ "لا يريدون أن ينتقدوا الحكومة الأوكرانية بشكل كبير بسبب العدوان الروسي".

المصدر: نوفوستي