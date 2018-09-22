نوفاك: دول أوبك+ نفذت اتفاق فيينا بنسبة 129 بالمئة في أغسطس

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن مجموعة الدول النفطية التي يطلق عليها اسم "أوبك+" نفذت اتفاقيات فيينا حول إنتاج النفط بنسبة 129 بالمئة في الشهر الماضي.

وقال نوفاك بعد وصوله إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في اجتماع اللجنة المراقبة لاتفاق فيينا، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد أن "النسبة كانت 129 بالمئة في أغسطس".

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وبخصوص الاجتماع، أضاف الوزير: "وصلنا إلى هنا لمناقشة الوضع في السوق"، مؤكدا أن الاجتماع سيناقش أيضا مشروع اتفاقية للتعاون في إطار "أوبك+" في الفترة ما بعد 2018.

ولم يكشف ألكسندر نوفاك عن مزيد من التفاصيل حول جدول أعمال الاجتماع، الذي يعقد بالجزائر العاصمة غدا الأحد. ومن المتوقع أن يبحث الوزراء سبل إيصال نسبة تنفيذ اتفاق فيينا إلى 100 بالمئة.

المصدر: وكالات