رئيسا روسيا وبيلاروس يتفقان حول رسوم النفط وسعر الغاز

توصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى اتفاق حول عائدات الميزانية البيلاروسية الناتجة عن الرسوم على النفط الخام، ودفع مينسك ثمن الغاز الروسي.

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وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، اليوم السبت، بأن الاتفاق تم التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين، بادر إليها الجانب الروسي وجرى في أعقاب محادثات أجرياها في مدينة سوتشي الروسية يوم الجمعة.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة، ونقلته وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية، أن المكالمة بين بوتين ولوكاشينكو أثمرت حلا نهائيا لمسألة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بين البلدين بشأن عائدات الميزانية البيلاروسية من الرسوم الجمركية المفروضة على النفط الخام، وسداد بيلاروس ثمن الغاز الطبيعي الذي يتم توريده من قبل شركة "غازبروم" الروسية.

وفي 2017، منح لبيلاروس الحق في إعادة تصدير 6 ملايين طن من النفط الخام الذي تورده روسيا لجارتها محررة من الرسوم الجمركية، مما يضمن لمينسك إيرادات لميزانيتها على حساب الرسوم المفروضة على النفط المعاد تصديره.

وفي أغسطس الماضي، أعلن ألكسندر لوكاشينكو أن الجانب الروسي لا يحيل إلى بلاده كل العائدات من الرسوم الجمركية، في مخالفة ما تم الاتفاق عليه سابقا بين موسكو ومينسك.

وفي ختام المفاوضات الثنائية التي جرت في سوتشي، الجمعة، على المستويين العالي والقيادي، أشار لوكاشينكو إلى أن المناقشات ركزت على إعادة الإيرادات المذكورة إلى ميزانية بلاده.

وفي وقت سابق، بحثت موسكو ومينسك أيضا مسألة سعر الغاز الطبيعي الذي من المخطط أن تورده روسيا لبيلاروس في الفترة ما بين 2010 و2014.

وقبل ذلك، اتفق الطرفان حول سعر توريد الغاز في الفترة ما بين 2018 و2019، لتبدأ بعد ذلك مفاوضات بين الدولتين على مستوى نائبي رئيسي وزرائهما، حول شروط توريد الغاز الروسي إلى بيلاروس في السنوات اللاحقة حتى تأسيس سوق موحدة للغاز ضمن الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي. وعُلم أن بيلاروس أعربت عن تمنيها أن تصل إلى اتفاق مع روسيا حول هذا الموضوع قبل مطلع يوليو 2019.

المصدر: وكالات