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تركيا تخطط للتحول إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة مع فنزويلا

مال وأعمال

تركيا تخطط للتحول إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة مع فنزويلا
Globallookpress MFA Russia
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعتزم التحول لاستخدام العملات الوطنية في تجارتها مع فنزويلا، للتخلص من الضغوط الأمريكية على الدول التي تستخدم الدولار.

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وقال جاويش أوغلو، اليوم السبت: "تعتزم تركيا التحول إلى الحسابات بالعملة الوطنية في التجارة مع الدول الأخرى، بما في ذلك مع فنزويلا. هذا يرجع إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تستخدم عملتها الوطنية كأداة للضغط على الدول الأخرى".

وأضاف الوزير، أن تركيا ضد أي دولة تستخدم عملتها كأداة للتأثير على اقتصاد الدول الأخرى.

وأشار إلى أن السلطات التركية واجهت مثل هذه الضغوط للتو، لكنها تمكنت من مقاومتها واتخذت جميع التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في ختام المباحثات الروسية الصينية، في وقت سابق، أن موسكو وبكين تؤيدان استخدام العملات الوطنية في التجارة لمواجهة استمرار المخاطر في الاقتصاد العالمي.

المصدر: RT

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