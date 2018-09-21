روسيا ترفع الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة العمل الروسية، اليوم الجمعة، أن الحكومة وافقت على زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من مطلع العام القادم.

وقال وزير العمل ماكسيم توبيلين إن مشروع قانون الأجور ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد اعتبارا من الـ1 من يناير 2019 إلى 11280 روبل، من 9489 روبل.

وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستطال 3.8 مليون موظف، من بينهم 2.2 مليون موظف في مؤسسات الدولة والبلديات.

وفي وقت سابق، أعلن الوزير أن عدد العاطلين عن العمل الذين تم تسجيلهم رسميا في روسيا انخفض في أغسطس إلى 684.7 ألف شخص.

وحسب المعلومات الواردة من وزارة العمل، فإن نسبة البطالة المسجلة رسميا بلغت في 15 أغسطس الجاري 0.9% من عدد السكان الناشطين اقتصاديا، مقارنة بـ1%، في 15 أغسطس عام 2017. أما عدد المناصب الشاغرة التي قدمها أرباب العمل إلى أجهزة العمالة فبلغت 1.7 مليون منصب.

المصدر: وكالات روسية