ترامب ينسف خطة لأغنى رجل صيني لتوفير مليون فرصة عمل في أمريكا

تخلى مؤسس مجموعة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية، جاك ما، عن وعده بتأمين مليون وظيفة في الولايات المتحدة، بسبب الحرب التجارية التي اعلنها الرئيس ترامب ضد الصين.

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وقال جاك ما، لوكالة الأنباء الصينية، في مقابلة نشرت أمس الخميس، إن "هذا الوعد كان يستند إلى شرطين مسبقين: تعاون ودي بين الصين والولايات المتحدة، وتجارة ثنائية عقلانية وموضوعية".

وأضاف أن "الوضع الراهن يهدد هذين الشرطين المسبقين، ويجعل الوفاء بهذا الالتزام مستحيلا، لكننا لن نوقف جهودنا، سنواصلها لتطوير العلاقات التجارية الصينية الأمريكية بشكل سليم".

وكان أغنى رجل في الصين أعلن في العام الماضي التزامه بتوفير مليون وظيفة في الولايات المتحدة، بحضور دونالد ترامب بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وتصاعدت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن في الأشهر الأخيرة، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار من الواردات السنوية.

من جهتها ردت بكين على الرسوم بإجراءات مضادة على سلع أمريكية بالقيمة نفسها. لاحقا أعلن ترامب فرض رسوم جديدة على بضائع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار، على أن تطبق اعتبارا من 24 سبتمبر، وسترد الصين في اليوم نفسه برسوم على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

المصدر: "أ ف ب"