البنك الدولي يصرف قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية تونس

قال مصدر رسمي لـ"رويترز" يوم الخميس إن البنك الدولي صرف قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية تونس.

وزاد المبلغ المصروف احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى ما يعادل 78 يوما من الواردات، ارتفاعا من مستوى يعادل 68 يوما من الواردات جرى تسجيله في الأسابيع القليلة الماضية.

وتعاني تونس من أزمة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، مع صعود معدلات البطالة والتضخم.

وقال مسؤول بارز لرويترز الأسبوع الماضي إن تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار دولار في أوائل أكتوبر للمساهمة في تغطية عجز ميزانية 2018.

وتتوقع تونس أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمئة العام القادم من نمو متوقع قدره 2.9 بالمئة في 2018، مدفوعا بتعافي قطاع السياحة وتوسع القطاع الزراعي.

المصدر: رويترز