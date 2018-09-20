طيران الإمارات" تنفي سعيها للاستحواذ على "طيران الاتحاد"

نفت كل من شركتي طيران الإمارات والاتحاد للطيران ما نشرته وكالة "بلومبرغ»" أمس عن سعي طيران الإمارات للاستحواذ على الاتحاد للطيران لإنشاء أكبر شركة طيران في العالم.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات اليوم الخميس: "لا صحة إطلاقا للشائعة التي تداولتها بعض وسائل الاعلام".

كما نفى متحدث رسمي باسم "الاتحاد للطيران" صحة هذه الأنباء المتداولة قائلا :تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة".