مصر تعلن عن إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية

أعلن رئيس مصلحة الجمارك السيد نجم، أنه لن تكون هناك أي رسوم جمركية على السيارات المستوردة من أوروبا بدءا من يناير 2019، وذلك على خلفية ارتباط مصر باتفاقية الشراكة الأوروبية.

وأضاف "نجم"، خلال حوار له مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن مصلحة الجمارك ملتزمة بأي اتفاقيات وقعت عليها مصر، متابعا: "الجمارك هتكون صفر على كل السيارات الأوروبية، هناخد ضريبة قيمة مضافة بس 14%".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثالثة خلال 5 سنوات.

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وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية في وقت سابق، إن القرار يتضمن 5791 بندا دوليا ومحليا، منها 3495 بندا يخص المواد الخام والسلع الرأسمالية والسلع الاستراتيجية لم يتم المساس بها، بالإضافة إلى 994 بندا لسلع وسيطة تدخل في عمليات الصناعة لم يتم المساس بها، أما بقية الأصناف، والتي تشكل نحو 23% من البنود، فتتراوح تعريفتها الجمركية (المعدلة) بين 20 و60%.

المصدر: وسائل إعلام مصرية