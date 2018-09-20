الحكومة الروسية تعتمد مشروع الموازنة للأعوام الثلاثة القادمة

اعتمدت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، مشروع قانون الموازنة الفيدرالية للأعوام الثلاثة القادمة، وفقا لنائب رئيس الوزراء الروسي، فيتالي موتكو.

وردا على سؤال بشأن مشروع الموازنة الروسية للأعوام 2019 – 2021، قال موتكو للصحفيين: "لقد تم اعتماد الموازنة".

ويستهدف مشروع الموازنة العجز خلال العام القادم عند مستوى 1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي عام 2020 عند مستوى 1.1%، وفي عام 2021 عند مستوى 0.9%.

وقال رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، خلال اجتماع عقد اليوم لبحث الموازنة، إن السنوات الست القادمة لن تكون سهلة على الاقتصاد الروسي، داعيا الحكومة للأخذ بعين الاعتبار الوضع في الأسواق المالية والخام، لاسيما مخاطر انتشار الحروب التجارية والعقوبات.

كما أكد أن روسيا ستقوم بوضع سياسة اقتصادية لضمان تحقيق نمو اقتصادي وضمان تحقيق زيادة ثابتة في مستوى معيشة المواطنين.

المصدر: "نوفوستي"