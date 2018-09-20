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"مبادلة للاستثمار" يعلن عن أرباحه للنصف الأول من العام الجاري

مال وأعمال

Reuters
"مبادلة للاستثمار" يعلن عن أرباحه للنصف الأول من العام الجاري
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كشفت شركة "مبادلة للاستثمار"، التابعة لحكومة إمارة أبوظبي، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية وإنجازاتها التشغيلية للنصف الأول من العام الجاري.

وقالت "مبادلة" إن أرباحها خلال الفترة المذكورة بلغت 10.9 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 3 مليارات دولار، فيما وصلت قيمة إجمالي الأصول إلى 832 مليار درهم إماراتي، وحقوق الملكية 583 مليار درهم.

وأرجع الصندوق الاستثماري تحقيق هذه الأرباح إلى عدة عوامل، من أهمها الأداء القوي لاستثماراته في الأسهم العامة، وأداء شركاته العاملة في قطاع البترول والبتروكيمياويات، ومن بينها شركة "سيبسا".

وقال الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركات "مبادلة للاستثمار"، خلدون خليفة المبارك، إن " أداء مبادلة كان قويا خلال النصف الأول من 2018، حيث حققت المجموعة إنجازات تشغيلية بارزة على امتداد قطاعات أعمالها العالمية الأربعة، واستثمرت في قطاعات ومناطق جغرافية جديدة تتماشى مع استراتيجيتها، وباعت بعض الأصول الناضجة بأسعار حققت عوائد مالية مجزية، كما ازداد حجم ونطاق محفظة استثمارات المجموعة".

(الدولار = 3.676 درهم إماراتي)

المصدر: "مبادلة"

 

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