شركة تركية: نؤمن نحو 40 بالمئة من الكهرباء للبنان

أعلنت شركة "قره دينيز" التركية المالكة والمشغلة لبواخر الطاقة في لبنان أن 3 من بواخرها تؤمن ما بين 35 و40 في المئة من الكهرباء في لبنان.

وقال ممثل الشركة التركية في لبنان رالف فيصل، خلال مؤتمر صحفي له على متن إحدى البواخر، اليوم الأربعاء، إن "البواخر الموجودة حاليا بلبنان، هي "فاطمة غول" (وصلت أواخر 2010) في معمل "الزوق" شمال غرب بيروت، و"أورهان بيك" (2013)، الراسية في "الجية" جنوبي بيروت".

وأشار إلى أنهما "تؤمنان نحو 400 ميغاواط أي 25 بالمئة من مجمل الطاقة المنتجة لكهرباء لبنان".

وأضاف: "مع وصول باخرة "إسراء سلطان" (راسية شمال بيروت) منذ شهرين، وصل إنتاج الكهرباء إلى 635 ميغاواط، أي أن البواخر الثلاث تنتج من 35 إلى 40 بالمئة من كهرباء لبنان".

وشدد فيصل على أن "البواخر أصبحت ركيزة أساسية لإنتاج الكهرباء للبنانيين".

وأوضح أن "كلفة الإنتاج للكيلوواط في الساعة (إنتاج الكهرباء) أرخص من جميع معامل الطاقة القديمة الموجودة في لبنان"، مؤكدا استعداد الشركة لتخفيض كلفة الإنتاج إذا زودت بالغاز.

وأعاد إلى الأذهان أن "الباخرة الثالثة جاءت بعد الاتفاق مع الدولة اللبنانية، على تأمين التيار الكهربائي مجانا، وستغادر لبنان في 18 نوفمبر المقبل".

المصدر: الأناضول