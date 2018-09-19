النفط يصعد وسط مخاوف على الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن المنتجين قد لا يكونون قادرين على تغطية العجز في الإمدادات حالما تدخل عقوبات أمريكية على إيران حيز التنفيذ.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 16 سنتا إلى 79.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت 1.3% في الجلسة السابقة.

كذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 20 سنتا إلى 70.05 دولار للبرميل، بعدما قفزت بنسبة 1.4% في اليوم السابق.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مع منتجين مستقلين، بينهم روسيا أكبر منتج للخام في العالم، في 23 سبتمبر في الجزائر لبحث كيفية تخصيص الزيادات في الإنتاج في إطار الحصص المقررة، وذلك لتعويض خسارة الإمدادات القادمة من إيران.

وستدخل العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في مطلع نوفمبر، على الرغم من أن الكثير من المشترين قلصوا بالفعل مشترياتهم، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية تغطية النقص. وفاقت مخاوف الإمدادات في أثرها زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ووفقا لمعهد البترول الأمريكي، فقد ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 397.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر.

المصدر: "رويترز"