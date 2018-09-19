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دول في آسيا الوسطى تبحث إطلاق تأشيرة موحدة على غرار"شنغن"

مال وأعمال

دول في آسيا الوسطى تبحث إطلاق تأشيرة موحدة على غرار
Sputnik
قمة لدول آسيا الوسطى
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تبحث 4 دول في آسيا الوسطى وهي قيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان إطلاق نظام تأشيرات موحد يسمى "فيزا الحرير" على غرار الفيزا الموحدة للدول الأوروبية الـ"شنغن".

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الثقافة والرياضة الكازاخستاني أريستانبيك مخمديولي، أمس الثلاثاء، والذي قال إن كازاخستان وأوزبكستان تروجان لهذه المبادرة.

ويرى مخمديولي أن تفعيل نظام تأشيرات موحد سيساهم في جذب المزيد من السياح إلى هذه الدول الأربع، التي تسعى لتحقيق تكامل فيما بينها.

يشار إلى أن كازاخستان وقرغيزستان عضوتان في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي يضم بالإضافة لهاتين الدولتين، روسيا وبيلاروس وأرمينيا.

ويهدف الاتحاد الأوراسي إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين أعضائه، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة.

المصدر: وكالات

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