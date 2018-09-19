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قيمة الصادرات الزراعية الروسية قد تبلغ 50 مليار دولار عام 2024

مال وأعمال

قيمة الصادرات الزراعية الروسية قد تبلغ 50 مليار دولار عام 2024
Sputnik
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قال وزير الزراعة الروسي،  دميتري باتروشيف، إن القطاع الزراعي الروسي، سيتمكن من توفير حاجة البلاد من الخضار والفواكه في السنوات المقبلة، والاستعاضة عن الاستيراد.

وأضاف الوزير في كلمة له في مجلس الدوما اليوم: "مع حلول عام 2024، قد تزيد روسيا، تصدير المنتجات الزراعية لتبلغ مستوى 50 مليار دولار، مقابل 20.7 مليار دولار في 2017". 

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ووفقا لتوقعات وزارة الزراعة، فسيبلغ حجم صادرات القطاع الزراعي الصناعي الروسي، من محاصيل زراعية ومواد غذائية، 24.2 مليار دولار في العام الجاري.

المصدر: تاس

 

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