صعود قياسي للروبل وبورصة موسكو

تواصل بورصة موسكو تسجيل مستويات قياسية، حيث تجاوز مؤشرها MICEX خلال تعاملات اليوم الأربعاء مستوى الـ2400 نقطة، مسجلا مستوى قياسيا هو الأعلى في تاريخه.

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وبلغ مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 10:14 بتوقيت موسكو 2408.89 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.16% عن مستوى الإغلاق السابق، فيما صعد مؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.76% إلى 1131.59 نقطة.

وجاءت مكاسب بورصة موسكو متأثرة بالأداء القوي للبورصات العالمية، والتي تجاهلت تصاعد حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، فضلا عن تخفيف التوترات الجيوسياسية بعد القمة الأخيرة بين الكوريتين.

وكانت بورصة موسكو قد سجلت مستويات قياسية أمس الثلاثاء، بعدما تجاوز مؤشر MICEX مستوى الـ2300 نقطة.

وترافق صعود المؤشرات الروسية اليوم بارتفاع صرف الروبل، الذي لقي دعما إضافيا بانتعاش أسعار النفط، وزيادة الطلب على الأسهم الروسية من المستثمرين الأجانب.

وانخفض سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها الروسية دون الحاجز النفسي عند الـ67 روبلا للدولار، وبلغ 66.95 روبل بانخفاض مقداره 42 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك)، كذلك تراجع اليورو بواقع 24 كوبيك إلى 78.34 روبل للدولار.

المصدر: "نوفوستي"