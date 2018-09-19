"سيمنز" الألمانية تتعهد بإنهاء معاناة العراقيين كالمصريين

تعهد الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" الألمانية جوزيف كايزر بمساعدة العراق على تجاوز أزمة الكهرباء، وذلك بنفس الطريقة التي اتبعتها شركته للتقليل من معاناة مصر نقص التيار.

ووعد كايزر بتوفير 60 ألف وظيفة، وكتب: "لقد قطعنا وعدا للشعب العراقي وسننفذ، كما فعلنا في مصر بوقت وكفاءة غير مسبوقين".

We made a promise to the Iraqi people & will deliver on that - just as we did in Egypt in unprecedented time & efficiency. Our #Iraq Roadmap will provide reliable #electricity to the country, #education for thousands of young people & 60,000 new jobs for a New Iraq. @IraqiGovt — Joe Kaeser (@JoeKaeser) September 17, 2018

وأضاف: "خارطة طريقنا في العراق ستوفر كهرباء مستقرة للبلاد وتعليم آلاف الشباب، و60 ألف فرصة عمل جديدة للشعب العراقي لبناء عراق جديد".

كما تعهد كايزر ببذل قصارى جهده لمساعدة العراق في مرحلة إعادة البناء، وقال إن "المساعدة في إعادة بناء العراق، وإعطاء شعبه نظرة مستقبلية كبيرة هي مسألة قيادية، وتتطلب الالتزام من "سيمنز" وحكوماتنا. نحن نساعد الدول النامية، لذلك سأقود هذا الجهد شخصيا".

Helping rebuild #Iraq & giving its people a great outlook on the future is a leadership matter. It requires commitment from @Siemens & our govts. We help develop countries. That’s why I will personally lead this effort & meet with @IraqiGovt to make this a reality. #InvestIraq — Joe Kaeser (@JoeKaeser) September 17, 2018

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن حكومته اتفقت مع "سيمنز" على تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.

وكان العراق يستورد الكهرباء من إيران خلال السنوات الماضية لكنه توقف لعدة أسباب، منها مالية وأخرى تتعلق بمنح الأولوية لسد احتياجات إيران من الطاقة الكهربائية.

وأدى توقف توريد الكهرباء من إيران إلى العراق، لزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى إطلاق موجة من الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوبي العراق.

المصدر: وكالات