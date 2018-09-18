ترامب: غير مناسب لألمانيا أن تدفع مليارات الدولارات لروسيا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من "غير المناسب" بالنسبة لألمانيا أن تدفع مليارات الدولارات لروسيا مقابل توريدات الغاز عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي 2".

وقال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين حول "السيل الشمالي 2"، إن "ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا، ونحن بصراحة لا نعتبر هذا الأمر مناسبا، ولم نعتقد أبدا بأنه مناسب، وهذا أمر سيء جدا بالنسبة لشعب ألمانيا".

وأضاف ترامب أنه ينوي بحث مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، مع الرئيس البولندي أندجيه دودا الذي يلتقي ترامب في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.

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يذكر أن الموضوع المتعلق بمشروع "السيل الشمالي 2" تصدر المباحثات الأخيرة بين وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمريكي ريك بيري في موسكو يوم 13 سبتمبر الجاري.

ومن المعروف أن الولايات المتحدة تعارض بشدة هذا المشروع. وألمح الوزير الأمريكي في أعقاب المباحثات إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، وخاصة "السيل الشمالي 2"، فيما أكدت موسكو وبرلين عزمهما على المضي قدما بتنفيذه.

المصدر: تاس