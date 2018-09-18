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بورصة موسكو تحلّق لأعلى مستوى في تاريخها

مال وأعمال

بورصة موسكو تحلّق لأعلى مستوى في تاريخها
Reuters
انخفاض الدولار أمام الروبل الروسي
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عوضت العملة الروسية اليوم الثلاثاء، بعض الخسائر التي منيت بها أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وتزامن ذلك مع تسجيل بورصة موسكو مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخها.

وتجاوز مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل "MICEX" خلال تعاملات اليوم مستوى 2380 نقطة، مسجلا بذلك مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق.

وبلغ "MICEX" بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينيتش، 2387.73 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.59%، كذلك صعد مؤشر"RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.01% إلى 1110.61 نقطة.

ومع صعود المؤشرات الروسية ارتفع سعر الروبل الروسي، وجرى تداول الدولار عند 67.68 روبل، بانخفاض مقداره 38 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.

كما تراجعت العملة الموحدة لمنطقة اليورو بواقع 38 كوبيكا أيضا إلى 79.10 روبل، وفقا لبيانات موقع بورصة موسكو.

وعزا خبراء في الأسواق صعود العملة الروسية لارتفاع المعنويات في الأسواق الناشئة، والتي شهدت تراجعا مؤخرا. 

المصدر: وكالات

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