الليرة التركية تهبط أمام الدولار وتمحو مكاسب رفع الفائدة

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على السياسة الاقتصادية لبلاده.

وجاء هبوط العملة التركية بعدما دعا الرئيس التركي للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في "إيش بنك"، الذي يعد أكبر المصارف في البلاد.

وقال محلل طلب عدم الكشف عن اسمه إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة "حريت" بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28% في "إيش بنك".

وسجلت العملة التركية 6.38 ليرة للدولار، بحلول الساعة 6:28 بتوقيت غرينيتش، متراجعة عن سعر إغلاق أمس الاثنين، الذي بلغ 6.3150 ليرة.

ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساس بواقع 625 نقطة الخميس الماضي.

المصدر: "رويترز"