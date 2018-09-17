أويحيى: ألمانيا ثالث أكبر شريك تجاري للجزائر

أشاد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الاثنين، بمستوى العلاقات التجارية الاقتصادية، التي تربط بلاده مع ألمانيا، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يعد ثالث شريك تجاري للجزائر.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أو يحيى اليوم مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر.

وقال أويحيى: "ألمانيا تعد ثالث شريك تجاري للجزائر بتبادل تجاري يبلغ 4 مليارات دولار سنويا، ولدينا عشرون ملف شراكة بين البلدين في طور المحادثات".

من جهتها اعتبرت المستشارة الألمانية الجزائر دولة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي عامة، وألمانيا خاصة، مؤكدة ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويظهر من بيانات موقع "ITC Trade" أن التجارة بين البلدين بلغت العام الماضي 3.3 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار صادرات ألمانيا إلى الجزائر.

المصدر: RT