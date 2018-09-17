سوريا.. 10 آلاف مخبر سري يعملون مع الجمارك

كشف تقرير لصحيفة "الوطن" السورية عن اعتماد مصلحة الجمارك السورية في عملها على شبكة كبيرة من المخبرين السريين، في محاولة للحد من ظاهرة التهريب التي لها تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وأوضح ضابط رفيع المستوى يعمل في مصلحة الجمارك السورية لصحيفة "الوطن" أن عمل المخبر لدى الجمارك محاط بسرية عالية، لعدة أسباب، منها الحيلولة دون تعرضه لأي خطر، لذلك يتعامل المخبر مع شخص محدد في الجمارك، ولا يجوز الكشف عن شخصية المخبر في المراسلات الرسمية.

وقدر ضابط آخر عدد المخبرين لدى الجمارك بأنه لا يقل عن 10 آلاف مخبر، مشيرا إلى وجود أشكالا مختلفة من المخبرين، فمنهم من يكون مخبرا لمرة واحدة طمعا في الحصول على تعويضات مالية أو من باب الكيدية جراء خلافات شخصية، ومنهم من يمتهن هذه الحرفة ويعمل بها بشكل ممنهج عبر امتلاكه لمصادر متنوعة من المعلومات ويتقاضى تعويضاته المالية بسرية.

المصدر: "الوطن"