وزير روسي يحذر من تداعيات فرض عقوبات على النفط الإيراني

حذر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، من إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع صناعة النفط الإيراني في نوفمبر المقبل.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" عن مدى تأثير العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الإيرانية، قال الوزير الروسي إن "موقفنا لم يتغير هذا غير مجدي هذا خطأ".

وأضاف نوفاك: "الأفضل مواصلة العمل في السوق، فإيران هي مصدر يوفر إمدادات مستقرة للسوق"، مشيرا إلى أنها تعد من أغنى الدول من حيث موارد الطاقة، ولها "مكانة قوية من حيث الطاقة في أوبك وفي أسواق الطاقة ككل لذلك أعتقد أنه ستكون هناك عواقب، وأنا متأكد من ذلك".

وأضاف نوفاك: "الآن نعرف موقف الشركات، وكيف سيكون رد فعل الدول، التي تتعامل مع إيران، كذلك يجب علينا الإطلاع على نص العقوبات بعد دخولها حيز التنفيذ".

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في 2015، وأعاد ترامب فرض العقوبات على طهران، ودخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، على أن تدخل الحزمة الثانية والتي تحظر شراء النفط من إيران في نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات