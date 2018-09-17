السيسي يوعز للحكومة بشأن حقل الغاز في المتوسط

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، لبحث تطورات قطاع البترول.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن وزير البترول عرض خلال الاجتماع تطورات الإنتاج في حقل ظهر للغاز الطبيعي، ومستجدات تنفيذ خطط إعادة هيكلة وتطوير قطاع البترول، بهدف رفع مستويات أداء الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، وتعظيم مساهمة القطاع في عملية التنمية، كما عرض آخر تطورات تنفيذ مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجيني.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري شدد خلال الاجتماع على اتباع أحدث الأساليب العلمية في تطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه، مع التركيز على العنصر البشرى، ورفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية.

كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وذلك بإضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات لاسيما الإسكندرية و أسيوط والسويس، بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد مصر من الثروة البترولية.

وطالب بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لتطوير حقل ظهر ومعدلات إنتاجه، بعد وصوله حاليا لمعدلات إنتاج بلغت ملياري قدم مكعب يوميا، وذلك بهدف الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى للحقل.

المصدر: المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية