إيران تعرض على سوريا تشييد مصانع لمواد البناء

أعرب وفد إيراني يضم 180 شركة عن استعداده للمشاركة في إقامة مصانع مختصة بمواد البناء في سوريا وشراء الأراضي المناسبة لبناء مثل هذه المصانع.

وقال مساعد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري محمد سيف الدين إن وفدا إيرانيا ضم شركات في مجال العمران والبناء والنفط والحديد اقترح خلال اجتماع أعضائه مع وزير الأشغال العامة والإسكان ومدراء الوزارة المعنيين، سبل تشييد مصانع مختصة بمواد البناء في سوريا.

ولفت سيف إلى أن الوزارة طرحت مبدأ التشاركية على الوفد الإيراني، على أن تكون التشاركية مع الشركات الإنشائية العامة التابعة للوزارة في مختلف المشروعات، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.

وأضاف أنه تم التركيز على مشروعات البناء والسدود ومحطات المعالجة والكهرباء لتنفيذ هذه المشروعات عبر التشاركية وخاصة خلال العام القادم 2019 حيث سيشهد انطلاقة في عملية إعادة الإعمار.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان السوري حسين عرنوس، اقترح على رجال الأعمال ومديري الشركات، إطلاق مشروعات مصانع بناء مشتركة ضمن المدن الصناعية في سوريا، حيث تتوافر فيها البنى التحتية وأسعار المقاسم والعقارات رخيصة فيها.

كذلك بحثت وزارة الأشغال العامة مع الوفد الإيراني، سبل الإسراع في تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية تم الاتفاق على تشييدها مؤخرا في دمشق وحلب وحمص، وذلك لتلبية الاحتياجات ومعالجة المشاكل السكنية في سوريا.

المصدر: وكالات