واشنطن تتراجع أمام عملاق الألومنيوم الروسي

أتاحت واشنطن، لشركة UC Rusal وغيرها من الشركات الروسية التابعة لرجل الأعمال أوليغ ديريباسكا، بإبرام عقود جديدة مع الجهات التي كانت تتعامل معها قبل العقوبات، دون عقد صفقات جديدة.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، إنه يمكن للشركات العاملة في الولايات المتحدة وكذلك شركائها، الدخول في صفقات مع UC Rusal وغيرها من شركات ديرباسكا الخاضعة للعقوبات، شريطة عدم إبرام صفقات إضافية مع جهات جديدة.

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ولكي لا تقع الشركات الأمريكية ذات الشأن، تحت العقوبات كما ينص القانون الأمريكي، سيتعين على شركاء المؤسسات التابعة لديريباسكا، تقديم مستندات تؤكد أنها كانت تبيع أو تشتري المنتجات بكميات معينة سنويا.

وفي 6 أبريل الماضي، وقع الملياردير الروسي ديريباسكا وشركاته تحت عقوبات وزارة المالية الأمريكية، ثم مددت واشنطن العقوبات حتى 23 أكتوبر، الموعد النهائي لإبرام الصفقات مع المقيمين في الولايات المتحدة.

ولاحقا تفاوض ديرباسكا مع الجانب الأمريكي، خفض مساهماته في مختلف شركاته إلى أقل من 40 في المئة.

يذكر أن UC Rusal تتوسط كبريات شركات العالم المنتجة للألومنيوم، وتعود على الخزينة الروسية بإيرادات كبيرة على شكل ضرائب والتزامات اجتماعية.

المصدر: لينتا رو