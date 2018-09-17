أبو ظبي تخطط لأكبر اكتتاب نفطي في عشر سنوات

تسعى أبو ظبي لطرح حصة في شركتها "سيبسا" الإسبانية للطاقة، للاكتتاب العام الأولي في 2018، في صفقة قد تكون الأكبر من نوعها في العالم خلال عقد، حسب تقرير لـ"بلومبرغ".

وقالت شركة "مبادلة" للاستثمار المالكة للشركة الإسبانية اليوم الاثنين، إنها تعتزم طرح حصة لا تقل عن 25% من "سيبسا" للاكتتاب خلال الربع الأخير من العام الجاري، وستدرج الشركة الإسبانية، التي تقوم بتشغيل 3 مصاف للتكرير، للاكتتاب في البورصة الإسبانية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادرها أن "مبادلة" تعتزم المضي قدما في اكتتاب الشركة الإسبانية بدلا من بيعها، وسط توقعات بأن تجمع "مبادلة"، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي، نحو 3 مليارات يورو (حوالي 3.5 مليار دولار) من الطرح، ما يجعله أكبر اكتتاب نفطي في نحو عشر سنوات.

ويعني ذلك أن قيمة الشركة الإسبانية تتجاوز الـ10 مليارات يورو، ما يحقق لأبو ظبي أرباحا طائلة، والتي سيطرت على "سيبسا" بالكامل في عام 2011 في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليار يورو.

و"سيبسا" هي شركة عالمية متخصصة في مجال الطاقة المتكاملة، وهي رابعة أكبر شركات الصناعية من حيث الإيرادات في إسبانيا، وتشمل أنشطتها أعمال الاستكشاف والإنتاج، والتكرير والتسويق، والبتروكيماويات، وبيع مشتقات النفط الخام، والغاز والطاقة الكهربائية.

المصدر: "بلومبرغ"