"أمازون" تحقق في أنباء عن تفشي الفساد بين صفوف عامليها

كشف عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" أمس الأحد، أنه يحقق في احتمال بيع موظفيه بيانات سرية لشركات منافسة، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.

وذكرت المجموعة في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس: "نجري تحقيقا كاملا حول هذه الادعاءات".

وجاء هذا الإعلان بعدما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن موظفين في المجموعة المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، يبيعون عبر وسطاء معلومات داخلية وأخرى سرية لتجار يسوقون منتجاتهم على موقع العملاق الأمريكي ويريدون زيادة مبيعاتهم.

وقالت الصحيفة إن هذه الممارسة سارية، خصوصا في الصين، مشيرة إلى أن وسطاء في مدينة شينزن الصينية، يبيعون معلومات حول حجم المبيعات والعناوين الإلكترونية للمشترين، الذين يتركون تعليقات على المنتجات أو لقاء حذف التعليقات السلبية وإعادة فتح حسابات أغلقتها "أمازون" وذلك لقاء مبالغ تتراوح بين 80 و20 ألف دولار.

المصدر: "أ ف ب"