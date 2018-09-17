المركزي العراقي: احتياطات البلاد تناهز الـ60 مليار دولار

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اليوم الاثنين، أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة بلغت 60 مليار دولار، وباتت تغطي 170% من حجم الكتلة النقدية للدينار العراقي.

وقال العلاق لصحيفة "الصباح" إن "حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية يقاس دائما إلى حجم الكتلة النقدية من العملة المحلية الموجودة في السوق، إضافة إلى معايير دولية أخرى، لاسيما وأن صندوق النقد الدولي طور مؤخرا معيارا جديدا أضاف فيه قدرة الدولة على تغطية التجارة وتسديد ديونها".

وأضاف أن "المركزي العراقي يمتلك احتياطيا من العملة الأجنبية مريحا جدا ضمن التصنيفات الدولية ويعد متقدما بالنسبة للدول الأخرى، مقارنة بالكتلة النقدية المطروحة من العملة المحلية".

وأشار إلى أن "الاحتياطي يقترب من مستوى الـ60 مليار دولار، مقابل 43 تريليون دينار، ما يعني أنه يغطي 170 بالمئة من حجم الكتلة النقدية".

وعن طرح فئة الـ100 ألف دينار، أكد العلاق أن "هذه الأفكار يتداولها البنك المركزي، ولكنه في الوقت الحاضر متريث بها".

وتابع أن "العملات ذات الفئات الصغيرة، قد تدفع المواطن إلى إيداعها في المصارف لصعوبة خزنها"، موضحا أن "لدى البنك المركزي خطة مستقبلية لإعادة هيكلة العملة العراقية وضمنها حذف الأصفار، لكن هذه الخطة تحتاج إلى خطوات مدروسة، ووضع مستقر بشكل كامل لكي لا يتم استغلال ذلك في أعمال التزوير وغيرها".

يذكر أن المركزي العراقي أعلن في 12 يوليو الماضي أن احتياطات العراق من العملة الصعبة بلغت 55.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن العراق يمتلك 89 طنا من الذهب.

ويشكل احتياطي الذهب نحو 6.4% من إجمالي احتياطي العراق، وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مجلس الذهب العالمي.

المصدر: "السومرية"