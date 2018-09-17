المركزي السوري يطرح قطعة نقدية جديدة قبل نهاية العام الجاري

كشف مصرف سوريا المركزي، في بيان نشره أمس الأحد، عن جملة إجراءات لإدارة معروض النقد في البلاد، منها طرح قطعة نقدية جديدة من فئة الـ50 ليرة للمرة الأولى في الأسواق.

وأعلن المركزي السوري عن استكمال عقود الطباعة الخاصة بالعملة السورية، مبينا أنه أصبح بإمكان حملة الفئات النقدية، التي لم تعد بحالة فنية جيدة، التوجه إلى فروع المركزي في مختلف المحافظات لاستبدال الأوراق التالفة لديهم من فئات الـ50 والـ100 والـ200، اعتبارا من 19 سبتمبر للحصول على نقود بحالة جيدة.

واشترط المركزي في الأوراق النقدية المطلوب تبديلها، أن تزيد مساحة الورقة المقدمة للاستبدال على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين كاملين، وأحد الأرقام التسلسلية كاملا.

ووفقا لإعلان المركزي، ستتم مراعاة حجم الطلبات، وقدر الإمكان أن تكون عملية الاستبدال لفئات تطابق الفئات المعروضة وإلا فستكون فئات مكافئة.

كذلك أشار المركزي السوري إلى عزمه طرح عملة نقدية جديدة، وقال في بيانه: "مع تقديرنا لصبر الإخوة المواطنين على تردي الحالة الفنية للفئات النقدية الصغيرة في الآونة الأخيرة، ووعدنا للجميع بأن يتم قبل نهاية العام الحالي طرح فئة 50 ليرة سورية معدنية".

المصدر: وكالات